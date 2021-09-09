Росія і Білорусь офіційно розпочали масштабні військові навчання "Захід 2021"

Росія і Білорусь офіційно відкрили в четвер спільні масштабні військові навчання, що будуть тривати тиждень і проходитимуть на території обох країн і в Балтійському морі, які стривожили деякі країни НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Вище військове керівництво двох країн було присутнє на церемонії відкриття військових навчань під назвою "Захід 2021" на заході Росії, де були підняті прапори і виголошені промови.

Активна частина навчань, яка проводиться в період загострення напруженості між Заходом і Білорусю через розгін опозиції, починається в п'ятницю і триватиме до 16 вересня.

Міноборони заявило, що в ньому візьмуть участь до 200 тисяч військовослужбовців, близько 80 літаків і вертольотів, до 15 кораблів і близько 300 танків.

Навчання включатимуть бойовий вогонь і стануть кульмінацією більш масштабних тримісячних навчань.

У Міноборони заявили, що в ньому також візьмуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії і Монголії.

Представники НАТО попередили, що вчення, які пройдуть вслід за величезним нарощуванням російської військової потужності на кордонах України на початку цього року, збільшують ризик "аварії або прорахунку, які можуть спровокувати кризу".

Заступник міністра оборони Росії Микола Панков заявив, що навчання носитимуть "чисто оборонний характер і дадуть Москві і Мінську шанс поліпшити спільну роботу своїх збройних сил".

Аналітики кажуть, що участь Мінська підкреслює все більш тісні зв'язки між ним і Москвою.

Кремль виявився життєво важливим союзником для Білорусі після того, як Захід ввів санкції щодо Мінська через жорсткі репресії, що послідували за спірними виборами, які дали самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку його шостий термін на посаді президента.

В четвер також пройшли переговори президента Росії Володимира Путіна і Лукашенка в Кремлі.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вести себе "передбачувано і транспарентно", розкрити чисельність військових, які братимуть участь в навчаннях "Захід 2021", якими стурбовані країни Балтії, Польща і Україна.



