Росія евакуює своїх дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про евакуацію персоналу посольства та консульств з України, дипломати виїдуть найближчим часом

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У міністерстві стверджують, що з 2014 року в Україні "здійснювали напади на посольство та генеральні консульства" у різних містах, а також "здійснювали провокації".

Крім того, у МЗС РФ кажуть, що на адресу російських дипломатів приходили погрози про фізичну розправу та відбувалися підпали їхнього транспорту, однак "київська влада не реагувала на те, що відбувається".

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яке буде реалізована найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.

21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.

Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.