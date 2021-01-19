Росія готова заморозити будівництво "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" заявив, що проект "Північний потік-2" може бути відкладено або призупинено.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, причиною для прийняття такого рішення в "Газпромі" називають політичний тиск.

Водночас, як повідомляє ТАСС, "Газпром" заявив, що має намір завершити будівництво трубопроводу, "щойно це стане розумно можливим".

"При реалізації наших великих міжнародних проектів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, пов'язаних з такими проектами. У виняткових обставинах, в тому числі через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проекту", - заявили в "Газпромі".

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

З огляду на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

За матеріалами УНІАН