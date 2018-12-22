Росія, Китай та Іран намагалися вплинути на проміжні вибори в США - нацрозвідка

Росія, Китай та Іран намагалися вплинути на проміжні вибори у США в листопаді.

Про це заявив директор Національної розвідки США Деніел Коутс, пише Reuters.

Коутс зазначив, що розвідка США не оцінює можливий вплив іноземних держав на результати виборів.

Оцінка можливого втручання Росії, а також інших країн у кампанію, за інформацією The New York Times, була проведена фахівцями за запитом Білого дому. При цьому на сайті нацрозвідки відповідний звіт опублікований не був - для розгляду, за її даними, документ був переданий Міністерству юстиції та Агентству національної безпеки Штатів.

Разом з тим Коутс зазначив, що немає доказів, що їм вдалося отримати доступ до систем голосування.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що спеціальними службами та відповідними відомствами було виконано дуже багато роботи для запобігання втручання Росії й Китаю в проміжні вибори в США, які відбулися 6 листопада.