Росія обігнала Китай за кількістю інфікованих коронавірусом

Росія обігнала Китай за кількістю випадків зараження коронавірусом, в країні захворіли вже понад 87 тисяч осіб

Про це повідомляє Коммерсантъ.

За даними Міністерства охорони здоров'я РФ, за минулу добу в Росії підтвердили 6198 випадків коронавіруса. Всього станом на ранок 27 квітня в країні 87 147 заражених у 85 регіонах, померли 794 людини.

На території материкового Китаю з початку пандемії захворіли 82 830 осіб, з урахуванням Гонконгу та Макао - 83 912.

Таким чином, Росія вийшла на дев'яте місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Китаї майже ліквідували коронавірус, оскільки в китайських лікарнях залишилося 1011 пацієнтів. За минулу добу було виявлено лише два зареєстровані випадки зараження коронавірусом, які були завезені з- за кордону.