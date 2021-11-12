Росія перекидає десантників у Білорусь

Міноборони Росії повідомило про рішення переправити до Білорусі кілька підрозділів десантників. Як повідомляє "Інтерфакс", метою є "проведення навчань" в Гродненські області - саме вона межує з Польщею та Литвою, де на кордоні зараз триває міграційна криза.

"12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно- десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, військові візьмуть участь в тактичних навчаннях із підрозділами збройних сил Білорусі. Після відпрацювань десантники повинні повернутися в Росію.