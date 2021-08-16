Росія перекинула на Донбас сотні одиниць бойової техніки під виглядом навчань "Захід-2021"

Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки. В ООС допустили, що російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях будуть залучені в навчаннях "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що за період з 9 по 15 серпня Місія ОБСЄ зафіксувала розміщення Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 419 одиниць озброєння і військової техніки. "У тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - поза виділеними місцями зберігання, 195 - в зоні безпеки", - уточнили в ООС.

Розміщення бойової техніки зафіксовано на полігонах біля населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталеве Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка, Донецької області.

"Не виключений факт підготовки і ймовірного залучення підрозділів РФ (на Донбасі - ред.) до комплексу стратегічних навчань "Захід-2021", - уточнили українські військові.

Нагадаємо, навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на території і дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).

Зазначимо, 22 липня до Білорусі прибув перший ешелон з російськими військовими і технікою, які візьмуть участь у навчаннях.