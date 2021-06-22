Росія - перша в Європі за кількістю COVID-випадків, Україна - на 12 місці

Росія вийшла на перше місце у Європі за кількістю нових випадків COVID-19, Україна опинилась на 12-му місці.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у Телеграм-каналі Коронавірус.інфо.

"За даними статистичного ресурсу Worldometers станом на 21 червня, за кількістю нових випадків COVID-19 Україна опустилася на 67 місце у світі та на 12 - серед країн Європи", - сказано в повідомленні.

Також Україна посідає 42-е місце серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення.

На першому місці за кількістю нових випадків у Європі опинилась Росія. Там за добу на COVID-19 захворіли 17 378 осіб. На другому - Велика Британія з 10 633 новими випадками. Іспанія третя - 2 360 нових хворих.

За 21 червня в Україні зафіксували 296 нових підтверджених випадків COVID-19.