Росія планує внутрішню дестабілізацію України - Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Москва підготувала для України сценарії внутрішньої диверсії. Про це вона сказала під час пресбрифінгу.

Нуланд нагадала, що саме Росія створила кризу для України, і що саме Росія, а не Україна є агресором.

- Це Росія зосередила 100 000 військовослужбовців біля кордонів України. Це Росія підготувала для України варіанти внутрішньої диверсії, дестабілізації та провокацій. І це Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, Сполучені Штати та НАТО, щоб виправдати свої дії, - заявила Нуланд.

Вона зазначила, що Росія замість того, щоб боротися з епідемією коронавірусу, виправдовується перед своїм народом, чому вона розпалює потенційно кривавий і дорогий конфлікт.

- Конфлікт зараз нікому не потрібен, і найменше Росії, - наголосила Вікторія Нуланд.

Заступниця держсекретаря наголосила, що НАТО не становить загрози для Росії, якщо Кремль не вирішив представляти загрозу для НАТО.

Нагадаємо, що на 12 січня заплановане засідання Ради НАТО - Росія. Учасники мають обговорити європейську безпеку та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Російською Федерацією постав серйозний вибір - обрати шлях дипломатії та діалогу чи шукати конфронтації та чекати на масові наслідки.

Джерело: Держдепартамент США