Росія порадить дипломатам на якийсь час покинути Україну

Міністерство закордонних справ Росії порадить неосновному персоналу дипломатичних установ України тимчасово покинути країну. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час брифінгу в четвер.

"Евакуюють співробітників посольств, громадян англосаксонських країн закликають до того, щоб якнайшвидше з України виїхати... Ми подивилися на їхні дії і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати (з України – ред.)", – сказав міністр.

Він пояснив це побоюванням через "задуми наших англосаксонських колег".

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

Перед цим повідомляли, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни.

Крім того, Держдепартамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів відмовитись від поїздок до Білорусі, а також розпорядився про від'їзд із країни сімей американських дипломатів на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте Росія чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали їй 26 січня.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.