Росія призначила главу російської делегації у ТКГ Гризлова послом у Білорусі

Глава російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов стане послом у Білорусі. Очікується, що він обійме нову посаду до кінця року.
Про це повідомляє російське агентство РБК.
За даними джерела видання в дипломатичних колах, кандидатуру Гризлова на посаду посла РФ в Білорусі схвалив профільний комітет Державної думи. Остаточне рішення про його призначення має ухвалити президент Росії Володимир Путін.
У російських ЗМІ повідомляється, що Борис Гризлов може приступити до своїх нових обов'язків до кінця поточного року.
Борис Гризлов очолює російську делегацію в ТКГ з 26 грудня 2015 року.
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