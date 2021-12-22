Росія призначила главу російської делегації у ТКГ Гризлова послом у Білорусі

Глава російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов стане послом у Білорусі. Очікується, що він обійме нову посаду до кінця року.

Про це повідомляє російське агентство РБК.

За даними джерела видання в дипломатичних колах, кандидатуру Гризлова на посаду посла РФ в Білорусі схвалив профільний комітет Державної думи. Остаточне рішення про його призначення має ухвалити президент Росії Володимир Путін.

У російських ЗМІ повідомляється, що Борис Гризлов може приступити до своїх нових обов'язків до кінця поточного року.

Борис Гризлов очолює російську делегацію в ТКГ з 26 грудня 2015 року.

Раніше Росія попросила Сполучені Штати обнулити санкції проти посольств. Таким чином, РФ показує, що готова до вирішення конфлікту зі США щодо диппредставництв.

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