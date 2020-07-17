Росія проводить раптову перевірку військ на кордоні з Україною

У Росії почалася раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів і окремих частин центрального підпорядкування, а також Повітряно-десантних військ. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

Західний округ охоплює північно-східний кордон України, Південний - територію тимчасово окупованого Криму.

За словами Шойгу, перевірка спланована для оцінки здатності ЗС забезпечити військову безпеку на південному-заході Росії і підготовку до стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020".

Чиновник додав, що під час раптової перевірки передбачене проведення 56 тактичних навчань.

У перевірці задіють 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів у акваторіях Чорного і Каспійського морів, задіють 149 755 осіб, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.