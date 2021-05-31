Росія створить у Західному військовому окрузі близько 20 нових з'єднань і частин, - Шойгу

РФ вирішила посилити Західний військовий округ для "адекватного протистояння НАТО". Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють "Известия".

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин", - зазначив Шойгу в ході засідання колегії Міноборони.

За його словами, на цьому напрямку зростає військова загроза.

"За останні сім років у 14 разів зросла інтенсивність польотів стратегічної бомбардувальної авіації ВПС США в Європі", - стверджує міністр оборони.

Раніше Кремль заявив, що нарощує сили через "недружні дії" України.

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