Росія та Білорусь розпочали навчання - відпрацьовують "відбиття зовнішньої агресії"

У Білорусі 10 лютого стартували російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони РФ.

"Навчання проводиться з метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії в ході ведення оборонної операції, а також протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

До навчання залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу, які за короткий термін здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів і Збройних сил Білорусі.

"У ході навчання, на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський та Осиповичський, а також на окремих ділянках місцевості Республіки Білорусь, будуть виконані заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї і боєприпасів, пошуку , блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника", - повідомили військові.

Під час навчання також будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі.

"У ході першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави війська здійснили передислокацію і створили угруповання військ (сил) на загрозливих напрямках, організували охорону важливих державних і військових об'єктів, посилили охорону державного кордону у повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО Білорусі і Росії", - повідомляє міноборони РФ.

Там уточнили, що під час перегрупування російської частини на територію Білорусі було оцінено можливості транспортної інфраструктури щодо забезпечення перевезення військ.

Окремо повідомляється, що на чергування на навчаннях у Брестській області Білорусі, яка межує з Україною, поставлено систему протиповітряної оборони (ППО) далекого радіусу дії С-400 "Тріумф".

Напередодні до Білорусі прибув начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов "для контролю готовності з'єднань та військових частин Збройних сил Російської Федерації до участі у спільному російсько-білоруському навчанні "Союзна рішучість".

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і міжнародні партнери уважно стежать за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Союзна рішучість-2022" і мають усю повноту інформації про маневри поблизу нашого кордону.

Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США і НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід і відмову країн Північноатлантичного союзу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу прийняти такі російські "пропозиції", кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи "військового і військово-технічного характеру".



