Росія відмовилася надати Білорусі полігон для ракетних випробувань, йдеться на сайті президента РБ Олександра Лукашенка.

Для випробування цієї ракети розглядають полігони в Китаї, Казахстані, Узбекистані та Саудівській Аравії.

Лукашенка повідомили, що російська сторона поки не хоче надавати свої полігони для випробувань. "Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник не те що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає ... Слухайте, це питання", - сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, що Лукашенко поставив завдання створити білоруську ракету, здатну вражати цілі на відстані до 300 км.

За його словами, Білорусь "ні з ким не збирається воювати, але повинна бути готова до будь-якого розвитку ситуації".