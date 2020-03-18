Росія вбила десятки турецьких військових під час бойових операцій в Сирії - Помпео

Вашингтон вважає Росію винною в убивстві десятків турецьких військових, які забезпечують порядок у північно-західному регіоні Сирії, заявив Державний секретар США у вівторок, 17 березня, передає "Укрінформ".

Зазначається, що загальна відповідальність за тривалі обстріли, убивства мирних жителів та знищення шкіл і лікарень у Сирії лежить на режимі Башара Асада, якого підтримують Росія й Іран.

"Ми вважаємо, що Росія вбила десятки турецьких військових під час своїх бойових операцій, і ми стоїмо разом з нашим союзником по НАТО, Туреччиною, й продовжимо розглядати додаткові можливості для підтримки Туреччини, а також припинення насильства в Ідлібі та загалом у Сирії", - повідомив Держсекретар, підкресливши, що США продовжить закликати до негайного припинення вбивств та політичного розв'язання конфлікту в Сирії.

Як повідомлялося, у дев'яту річницю початку війни в Сирії США, Франція, Німеччина та Велика Британія виступили зі спільною заявою і закликали притягнути диктатора Башара Асада до відповідальності за військові злочини його режиму.

Чотири країни в черговий раз зажадали від Дамаска виконати приписи резолюції No2254 Ради Безпеки ООН, яка передбачає оголошення загальнонаціонального перемир'я, проведення конституційної реформи, звільнення безпідставно затриманих осіб і проведення вільних виборів.

Нагадаємо, режим Асада підтримують Росія, Іран і підконтрольне Тегерану ісламістське угруповання "Хезболла".

На тлі війни в Сирії активізувалася боротьба курдів за власну державність. Туреччина ввела війська в Сирію під приводом боротьби з "курдськими терористами" та підтримки протурецьких угруповань, які виступили проти Асада.

Тривалий час значну частину Сирії контролювали терористи "Ісламської держави".

За матеріалами Укрінформ