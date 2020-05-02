Росія виставила США рахунок на $660 тисяч за свою "гумдопомогу" - ЗМІ

Предмети медичного застосування, які США придбали у Росії, а Кремль назвав це "гуманітарною допомогою", коштували для американської сторони 660 тис. доларів та частково були непридатні для реагування на COVID-19.

Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на офіційні джерела, а також дані щодо отримання вантажу.

"Росія виставила рахунок для США на суму майже $660 тис. за доставку медичної допомоги минулого місяця, яка включала тисячі предметів, що зазвичай не використовуються лікарнями, включаючи протигази для захисту під час хімічної війни, а також рукавички для побутової чистки", - зазначається в повідомленні.

За даними двох американських чиновників, до складу вантажу також входило 45 апаратів штучного дихання, які неможливо було підключити одразу через різні системи електроживлення в РФ і США. Водночас, в літаку були респіратори, хірургічні рукавички, медичний одяг та антисептичні пакети.

Як зазначає телеканал, неясно, наскільки корисною для місцевих лікарень була ця поставка, яку Росія назвала "гуманітарною допомогою". Федеральний уряд США заявив, що передав вантаж штатам Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня, після розмови президентів США і Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна, російський транспортний літак приземлився в аеропорту Нью-Йорка з вантажем, який російська пропаганда гучно прорекламувала як "гуманітарну допомогу" для США. Наступного дня Державний департамент повідомив, що це була партія медзасобів, куплених у Росії Сполученими Штатами.