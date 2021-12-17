Росія виступила проти розширення НАТО

Росія вимагає від США виключити розширення НАТО в майбутньому, зокрема шляхом вступу України до Альянсу.

Про це йдеться в оприлюдненому проєкті договору між США й Росією на сайті МЗС РФ.

"Сполучені Штати Америки зобов'язуються виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому до альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - зазначено в документі.

Крім того, Росія виступила за те, щоб США не створювали військові бази в країнах, які раніше належали до СРСР.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відхилив вимогу Росії до Заходу щодо недопущення приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Раніше президент США Джо Байден запевнив, що вступ до Північноатлантичного альянсу є виключно питанням України та країн-членів НАТО.

Крім того, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову застеріг Російську Федерацію від агресивних дій проти України і нагадав, що пропозиція стосовно проведення зустрічі у форматі НАТО - Росія залишається в силі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Росія наполягатиме "на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь- яке подальше просування НАТО на схід і розміщення безпосередньо поряд із територією РФ систем озброєння, що загрожують нам".

Згодом цю ситуацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна не повинна щось обіцяти Росії, яка порушує міжнародне право. Це Кремль має гарантувати кінець агресії проти будь-якої країни.