Росія вперше в історії звернулася в ЄСПЛ зі скаргою на Україну

Влада Росії звернулися до Європейського суду з прав людини з першої міждержавної скаргою на іншу державу - Україну, повідомляє Генпрокуратура РФ, передає УНН.



22 липня 2021 року Російська Федерація звернулася до Європейського Суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Російська прокуратура стверджує, що: "Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України".

Там також запевняють: "Частина претензій Російської Федерації пов'язана з допустимими українською владою порушеннями безпосередньо щодо російських громадян, серед яких є загиблі і поранені. На території України значна кількість російських громадян піддається жорстокому поводженню, їхнє майно знищується або пошкоджується, російський бізнес зазнає дискримінації. У безпосередній близькості від російського кордону Збройними силами України ведуться бойові дії, що створюють реальну загрозу для життя і здоров'я російських громадян, які проживають в прикордонних регіонах, і змушують тисячі українських громадян шукати притулок на російській території".

"Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади на Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил, що стало основною причиною наступних масових порушень Конвенції та протоколів до неї. У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобов'язують Україну негайно припинити такі кричущі порушення, як блокування надходження прісної води до Криму, обмеження прав національних і мовних меншин, в тому числі на вільний доступ до загальної та вищої освіти рідною мовою, заборона мовлення російськомовних телевізійних і радіоканалів, обмеження доступу до інтернет-платформ і друкованих видань російською мовою", - вирішили заявити російські прокурори.

Скарга стосується, за твердженнями Москви, наступних "основних груп порушень", нібито: