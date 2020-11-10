Росія вводить миротворців в Нагорний Карабах

Росія, Азербайджан і Вірменія домовилися про розміщення російських миротворців в Карабасі. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає "ТАРС"."Президентом Азербайджанської Республіки Алієвим, Прем'єр- міністром Республіки Вірменія Пашіняном і Президентом Російської Федерації підписано заяву, в якій оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року (23:00 9 листопада за часом Києва).

Зазначається, що Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчих контингент Російської Федерації.

Путін додав, що внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Верховного комісара ООН у справах біженців. "Проводиться обмін військовополоненими, іншими утриманими особами і тілами загиблих", - заявив Путін.

Також повідомляється, що російська військова техніка завантажується в літаки для відправки в Карабах. З російського Уль'яновська вилетів вже восьмий борт з миротворцями.

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