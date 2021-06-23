Росія закликала США і НАТО відмовитися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі

Посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників з НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze жодним чином не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні.

Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві", - йдеться в заяві посольства в Twitter.

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі", - зазначають у посольстві.

У вівторок Держдеп США повідомив про те, що шостий флот американських ВМС візьме участь у навчаннях "Sea Breeze-2021", які США проведе спільно з Україною в Чорному морі.

У маневрах планується задіяти близько 40 бойових кораблів. У них візьмуть участь союзники США з НАТО і країни-партнери.

Раніше офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив журналістам, що російські військові уважно простежать за підготовкою і проведенням навчань "Sea Breeze", які пройдуть в період з 28 червня до 10 липня.

За його даними, основні учасники навчань - Україна, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Латвія і країни- партнери.