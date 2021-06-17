Росія зацікавлена в мілітаризації Арктики, - Держдеп США

США вважають, що Росія зацікавлена в більшій мілітаризації Арктики, тоді як Вашингтон бажає, щоб регіон залишався зоною мирної співпраці.

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп.

"Вони (Росія. - Ред.) заявляють, що поділяють нашу переконаність у тому, що Арктика має залишатися зоною мирної співпраці. (...) Але у нас є дві проблеми. Однією з них є кроки, які, як ми бачимо, робить Росія, котрі передбачають, що вона зацікавлена в більшій мілітаризації регіону, і ми вважаємо, що це прямо суперечить нашим заявленим бажанням забезпечити, щоб Арктика залишалася регіоном мирної співпраці", - заявив чиновник.

Іншою проблемою він назвав Північний морський шлях.

"Оскільки лід тане так швидко й оскільки шлях тепер проходимо протягом набагато більш тривалого періоду в році, це збільшить трафік, а це може збільшити можливі аварії, непорозуміння, прорахунки. І тому ми вважаємо, що є реальна необхідність в тому, щоб там було чітке розуміння правил руху", - зауважив чиновник.

"Нам потрібно буде подивитися, чи є способи і всередині Арктичної ради, і за її межами подолати деякі з цих відмінностей", - додав він.

Чиновник уточнив, що президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін обговорили питання взаємодії в Арктиці під час саміту, що відбувся 16 червня у Женеві.

"Ми ясно заявляємо про свою рішучість зберегти Арктику як регіон для мирної співпраці. І про це була дискусія", - наголосив він.