Росія затвердила перелік "недружніх країн": хто потрапив до списку

Уряд Російської Федерації затвердив список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.

Про це йдеться в розпорядженні уряду РФ.

Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а Сполучені Штати - ні з ким.

Нагадаємо, 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Раніше Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.