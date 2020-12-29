Росія завершила будівництво “Північного потоку-2” у Німеччині

Компанія Nord Stream 2 заявила про завершення будівництво ділянки газопроводу “Північний потік-2” у виключній економічній зоні Німеччини. Будівництво тривало з початку грудня після річної перерви.

Про це повідомляє німецьке видання DPA.

Очікується, що в середині січня Nord Stream 2 почне будівництво газопроводу у водах Данії. Прокладанням труб, як і в Німеччині, займатиметься російське судно “Фортуна”.

Однак в компанії Nord Stream 2 у відповідь на запит DPA відмовилися офіційно коментувати свої подальші плани. Як зазначили в компанії, вся інформація буде повідомлена “в потрібний час”.

Прокладання російського трубопроводу “Північний потік-2” відновилося у водах Німеччини 11 грудня. Прокладанням труб займалося російське судно “Фортуна”. Будівництво було заморожене через американські санкції.

Росія поновила будівництво “Північного потоку-2”.

Раніше депутати Бундестагу відмовилися підтримати ініціативу партії “Альтернатива для Німеччини”, яка лобіює будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

Крім того, повідомлялося, що через санкції США проєкт “Північний потік-2” відмовились сертифікувати.

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