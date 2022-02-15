Росія заявила про відведення військ від українських кордонів

Підрозділи Південного та Західного військових округів Російської Федерації, які брали участь у спільних російсько-білоруських навчаннях Союзна рішучість-2022, сьогодні починають повертатися у свої військові гарнізони. Таким чином Росія відводить свої війська від кордонів України.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Росії.

Підрозділи, що виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт.

Генерал-майор ЗС РФ Ігор Конашенков повідомив, що на полігоні Обуз- Леснівський, 19 лютого, проводитимуться бойові стрілянини. Так, бригада морської піхоти разом із з'єднаннями та військовими частинами збройних сил Білорусі за підтримки авіації відпрацюють завдання ведення оборонного бою.

Триває проведення навчань та інших полігонах біля Російської Федерації.

Окремі підрозділи російських військових відведуть своїм ходом у складі колон.

Нагадаємо, що 10 лютого у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022, які підігріли розмови про можливу нову ескалацію.