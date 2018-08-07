«Росатом» разработал «вечный» реактор для подлодок

В Нижнем Новгороде разработали и испытали технологию, впервые в России позволяющую эксплуатировать реакторы атомных подводных лодок весь жизненный цикл АПЛ.

Об этом говорится в годовом отчете предприятия «Росатома» Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова («ОКБМ Африкантов»).

«Завершена разработка, изготовление и были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля»,— говорится в отчете.

Активная зона — центральная область ядерного реактора, содержащая тепловыделяющие элементы. В ней происходит управляемая цепная реакция.

