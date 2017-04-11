Росавиация планирует приостановить чартеры в Турцию, пока запрета - СМИ

Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном прекращении чартерных рейсов в Турцию из-за сложной внутриполитической ситуации в стране, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Причиной таких мер источником СМИ называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".

В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что ведомство не располагает информацией о возможном прекращении полетов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет.

"Мы можем предположить, что речь идет о возможных предупреждениях в случае, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности," - добавила она.

Напомним, это не первое решение о прекращении чартерных авиаперелетов между Россией и Турцией, так в октябре 2015 году в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, после этого отношения двух стран резко ухудшились.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерной авиасообщение.

В августе 2016 во время встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о восстановлении двусторонних отношений в прежнем объеме.