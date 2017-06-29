Роскомнадзор согласился зарегистрировать мессенджер Telegram

Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает BBC.

"Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом", - заявил глава ведомства Александр Жаров.

Ранее в среду владелец Telegram Павел Дуров заявил, что согласен на регистрацию мессенджера в качестве распространителя информации в России, если речь идет только "о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор".

Дуров пояснил, что запрашиваемые ведомством регистрационные данные о компании-издателе Telegram не являются секретом и "доступны любому желающему в открытых источниках".

Жаров на это ответил, что готов внести мессенжер в реестр Роскомнадзора на основании сведений из открытых источников, о которых говорил Дуров, если их будет достаточно.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты компании Check Point обнаружили в веб-версиях мессенджеров WhatsApp и Telegram уязвимости безопасности, которые позволяют злоумышленникам получать доступ к аккаунту жертвы.