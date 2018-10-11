России не будет в ПАСЕ в 2019 году - генсек Совета Европы

Генсек Совета Европы прокомментировал возможное участие делегации РФ в ПАСЕ

Российская делегация не заявит о своем участии в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2019 году. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, сообщает Укринформ.

"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне организации в течение всего года. Я не согласен с такой позицией российской стороны ... Но, что я услышал от России, - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - сказал генсек Совета Европы.

9 октября 2018 года сообщалось, что резолюция о полномочиях и праве голоса делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая на самом деле представляет собой вариант внесения поправок в регламент Ассамблеи, разработанный с целью возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ в обход санкций, не прошла. Документ сняли с рассмотрения, поскольку он не набрал нужного количества голосов.