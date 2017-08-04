России нечем ответить на новые санкции США - Rzeczpospolita

На своей странице в Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев написал очень громкие слова. Комментируя введение новых санкций США против Москвы за оккупацию Крыма и вмешательство в американские выборы, он назвал президента Дональда Трампа "абсолютно бессильным".

Российский премьер объявил, что между Москвой и Вашингтоном начнется "открытая торговая война", которая будет продолжаться "десятилетиями". Президент Владимир Путин приказал Америке сократить штат своих дипломатических ведомств на 750 человек.

Но за громкими словами и демонстративными жестами кроется бессилие России и ее неспособность ответить на решение Вашингтона.

Об этом пишет польское издание Rceczpospolita. В определенной степени это признал сам Путин, который объявил, что "пока" не будет вводить новых санкций против Америки, потому что "это навредит также российским интересам".

За несколько месяцев до выборов, на которых Путин собирается в четвертый раз стать президентом, состояние российской экономики очень плохое. После двух лет рецессии в этом году ее рост не превысит 1,3%. Это следствие 60% падения поступлений в российский бюджет из-за обвала цен на нефть и газ, а также отсутствие структурных реформ и борьбы с коррупцией, в которой Россия погрязла за 17 лет режима Путина.

Бывший министр финансов РФ и нынешний глава Центра стратегических исследований Алексей Кудрин подсчитал, что санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, еще тогда сократили темп экономического роста на 1%, а теперь еще на 0,5%. А новые санкции, принятые Конгрессом, могут снова ударить по развитию российской экономики.

"Если после выборов 2018 года Путин начнет проводить структурные реформы, за 5-6 лет российская экономика снова сможет расти на 3-4%, несмотря на санкции. Если же президент это проигнорирует, из-за американского давления темп роста будет ниже 2%", - сказал Кудрин.

Председатель отдела американской программы в Центре стратегических иследований в Москве Сергей Уткин признал, что даже если бы Кремль хотел наложить на США санкции, он не смог бы этого сделать.

"Американцы вообще не берут кредитов на российских финансовых рынках, а их продажи в России составляют меньше чем 1% от всего экспорта. Для них такие санкции были бы неощутимыми", - сказал он.

И чтобы не ухудшать и без того сложную экономическую ситуацию, Путин не собирается наказывать иностранные компании, присутствующие в России. Он ничего не сделает компании Exxon Mobil, которая помогает добывать нефть на Сахалине. Потому что без американских технологий Россия не сможет разрабатывать месторождения ни там, ни в Арктике. По этой же причине Кремль не будет ограничивать поставки титана, которые нужны Boeing. Потому что без помощи американской компании Россия не сможет возродить свою авиастроительную отрасль.

"Конгресс наложил санкции на Россию вместе с Ираном и КНДР. То есть рядом с двумя странами из четырех, которые вообще не поддерживают дипломатических отношений с США. Это указывает на то, насколько хуже могут стать американо- российские отношения", - сказал Уткин.

Он добавляет, что в международной политике Москве тоже нет чем ответить Вашингтону. Она не может отказаться от космического сотрудничества с США, потому что у нее не хватит собственных сил для проведения исследований. Так же, Москва не выдержит новой гонки вооружений.

Таким образом, остаются лишь действия в Сирии, КНДР и Украине. Москва не откажется от сотрудничества с Вашингтоном в Сирии, потому что это повышает ее статус на Ближнем Востоке до великого игрока, равносильного Америке. Меньше согласия между странами в вопросе КНДР. Кремль вместе с Пекином недавно жестко раскритиковал увеличение американского присутствия в регионе. Однако, по словам Уткина, Путину тоже не выгодно, чтобы рядом был вооруженный ядерным оружием северокорейский режим. Поэтому здесь интересы Москвы вновь определенным образом совпадают с американскими.

Остается Украина. Здесь администрация Трампа рассматривает возможность передать Киеву летальное оборонительное вооружение, что означало бы увеличение американского присутствия в стране.

"Конфликт в Украине уже очень дорого обошелся России. Он навредил отношениям с Западной Европой. А теперь цена опосредованной войны между США и Россией будет еще дороже для нашей страны", - сказал российский эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

В ответ на принятый Конгрессом США закон о санкциях Москва решила сравнять количество работающих в России американских дипломатов с количеством сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В итоге РФ до сентября должны покинуть 755 человек. Кроме того, американские дипломаты лишаются права использовать сразу несколько объектов в Москве.

Президент Украины Петр Порошенко говорит, что действия Вашингтона в отношении РФ подтверждают стратегическое направление отношений Украины и США. По материалам: ZN.UA /