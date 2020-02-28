Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, по меньшей мере 34 погибших

Военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб
В результате атаки погибли по меньшей мере 34 военных, еще десятки получили ранения, сообщает Anadolu.
Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили в Турцию на лечение. После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности.
Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин срочно совершил звонок советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену.
Между тем появилась информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, их атаковали, а также стреляли по наземным объектам Асада и России в Сирии.