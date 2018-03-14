Российская блокада Черного моря представляет опасность для Украины (Defence24, Польша)

Военно-политическая обстановка в неподконтрольных украинскому государству районах, которые непосредственно прилегают к северным берегам Черного моря, — это один из ключевых факторов, влияющих на безопасность Украины. Действия Российской Федерации в оккупированном Крыму и в черноморской акватории становятся серьезной проблемой не только для Киева, но и для всего международного сообщества.

Противоречащая международному праву аннексия Крыма позволила России превратить полуостров в военную базу с серьезным военным потенциалом, который Кремль сможет использовать в том случае, если он решит начать полномасштабную операцию против Украины. Крым, превращенный в «огромный авианосец», уже сейчас стал регионом, который Москва использует против Украины, подрывая ее экономическую безопасность и проводя операции по дестабилизации внутриполитической ситуации в этой стране (например, на фронте информационной войны). Важным фактором, оказывающим воздействие на ситуацию в регионе, остается также присутствие российских военных в так называемой Приднестровской Молдавской Республике и активные (а также отчасти эффективные) попытки России повлиять на политическую ситуацию в Молдавии.

Согласно данным, обнародованным украинскими источниками, в Крыму находится примерно 22,9 тысяч российских военнослужащих. Россияне перевели туда как минимум 113 боевых самолетов, 58 вертолетов, 56 реактивных систем залпового огня, 120 средств противовоздушной обороны, 16 береговых ракетных комплексов, 30 боевых кораблей, а также пять подводных лодок. Дополняет эти силы второй дивизион ракетных систем С-400, задача которых, как заявляют россияне, состоит в том, чтобы обнаруживать и уничтожать представляющие угрозу для Крыма воздушные объекты, летящие со стороны Украины.

Говоря о потенциале россиян, следует упомянуть также силы регулярной российской армии, дислоцированные на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей Украины. Как утверждают украинские источники, в оккупированных районах находится около 60 тысяч обученных российских военных, располагающих, в частности, ракетными комплексами «Точка», танками и зенитными установками. Здесь следует подчеркнуть, что в этом регионе присутствуют в первую очередь российские кадровые офицеры. Как говорят украинцы, в рамках контрактов они выполняют там миссии длительностью от трех до одиннадцати месяцев.



Находящиеся в Крыму силы российской армии по географическим причинам обладают ограниченными возможностями для проведения атаки на украинскую территорию. Судя по всему, в случае претворения в жизнь сценария с проведением полномасштабного нападения, они будут заниматься только организацией диверсионных акций и операций с использованием авиации, которая может нанести удар по объектам стратегической инфраструктуры в Южной и Центральной Украине. К этим действиям могут подключиться российские силы, которые находятся в Приднестровье. Согласно украинским данным, численность оперативной группы российских войск составляет там примерно 1,4 тысяч человек. Можно предположить, что из-за своего размера она ограничит активность диверсионной деятельностью. Ключевую роль в сухопутной операции будут играть силы РФ, наносящие удар с восточного или северного направления (с российской территории). Российские военные, которые находятся в районе Черного моря, смогут, в свою очередь, оказать им поддержку и сыграть важную роль в операции на море и в воздухе.



Действия российских сил на территории оккупированного Крыма и непризнанной Приднестровской республики — это один из элементов гибридной войны, которую ведет Москва. Они выступают не только элементом информационно-психологической операции, но и служат достижению целей экономического и военного характера. Структурой, которая выполняет задачи, связанные с вышеупомянутыми областями, выступает, в частности, Черноморский флот. В рамках гибридных действий, направленных против Украины, он используется, например, для ограничения свободы навигации в северном районе Черного моря. Россияне не только закрывают часть акватории для проведения учений (как в ноябре и декабре 2017 года или январе 2018), но и непосредственно блокируют украинским кораблям доступ к морю. Присутствие мощного российского флота поблизости от маршрутов, ведущих в украинские порты, на фоне того, что украинский ВМФ не обладает полными боевыми возможностями, оказывает при этом негативное воздействие на объемы торговли, которую Украина осуществляет морским путем.

Также неоднократно появлялись сообщения о приближении российских кораблей к Одесскому газовому месторождению (примерно 100 километров от украинского берега). Особенную тревогу вызывает то, что российские военные захватили находившиеся в этом районе украинские буровые установки. Россияне не только используют их для добычи газа с украинских месторождений, но и размещают там свои вооруженные подразделения. Об этом свидетельствуют, например, поступающие от украинцев сигналы о том, что российские силы обстреливают с этих буровых обстановок украинские самолеты и корабли. Самый нашумевший инцидент такого рода произошел 1 февраля 2017 года, когда пролетавший над принадлежащим Украине Одесским газовым месторождением украинский самолет попал под обстрел. Такого рода акции позволяют выдвинуть предположения, что россияне могут провести операцию по захвату острова Змеиный. О том, что Киев относится к проблеме серьезно, говорят совместные учения, которые в 2016 году провели пограничники Одесского отряда морской охраны и ВМС Украины. В ходе маневров отрабатывалась операция по защите вышеупомянутого острова.

Действия Черноморского флота в северо-западном районе Черного моря позволяют предположить, что Кремль стремится обрести полный контроль над этой частью его акватории. Если такой сценарий будет претворен в жизнь, украинским портам (в том числе одесскому) будет очень сложно поддерживать связи с другими центрами торговли. Это, в свою очередь, негативно отразится на экономической ситуации Украины и нанесет удар по ее престижу (если, например, Черноморский флот заблокирует корабль, перевозящий закупленное третьей стороной оружие, которое было произведено на украинских предприятиях). Как говорит украинский эксперт Виталий Панчишин, «Россия ведет целенаправленные агрессивные действия против Украины, стремясь полностью заблокировать ее развитие как морской державы и взять под свой контроль отдельные районы Черного моря».

Тревожно звучат также сообщения о том, что Керченский мост, строительством которого занимается Россия, может быть использован для блокирования украинских портов на Азовском море. Согласно официальной информации, под этим мостом смогут проходить корабли высотой не более 33 метров. Следовательно, в Азовское море не смогут войти суда типа «Панамакс», на которых произведенные в этом регионе товары доставлялись в порты всего мира. Как рассказывается в репортаже телепроекта «Крым. Реалии», из-за этих ограничений пострадал, например, порт Мариуполя: оттуда невозможно вывезти использующиеся при строительстве газопроводов стальные плиты, которые еще недавно шли на экспорт во Вьетнам, Южную Корею, Малайзию, США и Мексику.

Из-за строительства моста украинцы потеряли контракты, привлекательность производящихся в этом регионе товаров снизилась (стоимость их транспортировки увеличилась из-за того, что вместо одного крупного судна приходится задействовать несколько небольших), а в итоге украинская промышленность начала терпеть убытки. С такими же проблемами столкнулся порт в Бердянске и фирмы, которым из-за ограничения на габариты кораблей стало сложнее выбрать транспортную компанию, например, для поставок за границу украинской пшеницы. Снижение конкуренции в области логистики ведет к повышению цен на транспортные услуги. Другим фактором, способствующим росту цен на украинские товары, которые экспортируются по морю, выступает увеличение ставок на страхование судов и грузов, связанное с военными действиями в Донбассе. Главная опасность состоит в том, что Россия может полностью заблокировать Азовское море под любым предлогом, например, сославшись на необходимость провести ремонт моста. Возможность использования этого объекта для блокады украинских портов — это самый серьезный инструмент давления, которым Москва будет способна воспользоваться в любой момент.



Реагировать на перечисленные выше действия россиян Украине мешает отсутствие морских сил, обладающих достаточным боевым потенциалом. В результате аннексии Крыма украинский военно-морской флот лишился части кораблей. В течение четырех лет они покрывались ржавчиной и служили источником запасных частей для Черноморского флота России, так что сейчас перспективу их возвращения в украинские порты вряд ли можно назвать фактором, который позволит украинцам нарастить свои возможности. Осознавая сложность своего положения, Киев прилагает все усилия к тому, чтобы возродить потенциал военно-морских сил. План по строительству малых катеров «Гюрза-М» последовательно претворяется в жизнь, однако, они обладают небольшими размерами и поэтому не изменят ситуацию радикальным образом. Более серьезные надежды можно возлагать на ракетные катера «Лань»: сообщается, что первый такой корабль будет принят на вооружение уже в 2019 году. Хорошим подспорьем для украинского флота наверняка станут также американские патрульные катера типа «Айлэнд». По информации украинских источников, переговоры на тему передачи украинскому ВМФ двух таких кораблей практически завершены. Проблемой остается только вопрос корректировки некоторых украинских правовых норм и уточнения условий оплаты транспортировки катеров. Между тем в настоящий момент украинский флот не способен предотвратить провокации или операции Черноморского флота России. В результате Российская Федерация чувствует себя во всей северной части Черного моря совершенно свободно, а ее корабли безнаказанно появляются даже в тех районах, которые теоретически контролирует украинский ВМФ.



Одним из методов, позволяющим сдержать агрессивные действия России, служат частые визиты в украинские порты кораблей, которые принадлежат странам НАТО. В 2017 году одесский порт посетили, в частности, польский «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий», испанский «Дуэро», немецкий «Роттвайль», турецкие «Алания», «Газиантеп» и «Хайбелиада», французский «Ла Файетт», итальянский «Луиджи Дуранд де ла Пенне», британский «Дункан» и американский «Джеймс Уильямс». Визиты такого рода — это не просто четкий сигнал, показывающий, что НАТО оказывает Украине поддержку. Они позволяют сдержать поползновения Черноморского флота, в частности, склоняя его отказаться от захода в украинские воды или проведения очередных учений.

Ситуация с точки зрения Киева выглядит неблагоприятно. Несмотря на то, что украинцы предпринимают ответные шаги, российская сторона до сих пор обладает заметным перевесом. Кремль, благодаря имеющимся в его распоряжении силам и финансовым средствам, не только не позволяет украинцам использовать экономический потенциал Черного моря, но и проводит операции чисто военного характера. Описанные выше шаги позволяют предположить, что российская сторона стремится полностью отрезать Украину от доступа к его акватории.

В контексте успешной оборонительной операции, которую Киев ведет в восточных областях Украины, действия РФ в северной части Черного моря представляют серьезную угрозу для безопасности украинского государства (как в экономическом, так и в военном плане). Дополнительным негативным фактором выступает существование за юго-западной границей Украины «российской базы» (Приднестровья), где россияне обучают диверсантов и хранят оружие, которое может быть использовано против украинцев. Из этой непризнанной республики на украинскую территорию могут также проникать сотрудники или агенты ФСБ и снабжать завербованных местных жителей взрывчатыми веществами.

О существовании такой угрозы свидетельствует то, что в апреле 2017 года Украинская служба безопасности пресекла попытку теракта в Хмельницкой области. Завербованный человек получил от приехавших из Приднестровья агентов ФСБ взрывное устройство мощностью около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, на серьезность проблемы указывает тот факт, что Украина решила усилить охрану границы с Молдавией (в Одесской и Винницкой областях). Как сообщает украинская сторона, непосредственным поводом для такого шага стала борьба с контрабандой, а также стремление предотвратить проникновение российских диверсантов на территорию Украины. В Киеве помнят, что весной 2016 года Москва намеревалась при помощи своих сил, находящихся в Приднестровье, претворить в жизнь план по созданию «Бессарабской народной республики». Эта операция провалилась благодаря успешной акции Украинской службы безопасности: она ликвидировала российскую агентурную сеть в Одесской области, так что вводить «зеленых человечков» из Приднестровской республики уже не имело смысла.

Все перечисленные выше действия Кремля связаны с его стремлением получить дополнительные инструменты давления на украинское государство и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Украине. Попытки нанести украинцам экономический ущерб, демонстрация военной силы, нарушение морских границ, организация терактов и диверсий служат тому, чтобы усилить напряженность в обществе, которую можно использовать против президента и правительства Украины.

Российские шаги необязательно свидетельствуют о том, что Москва готовит полномасштабную военную операцию. Это, скорее, медленный планомерный процесс, который призван привести украинское государство к краху. Кремль формирует такую военно-политическую ситуацию, при которой Украина окажется в изоляции, ее экономический потенциал снизится, а украинское общество охватят пораженческие настроения.

Михал Марек (