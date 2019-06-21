Российские депутаты напали на нардепа Украины во время митинга в Грузии

Российские депутаты напали на украинского нардепа от "Народного фронта" Виктора Еленского в столице Грузии, где проходила Межпарламентская ассамблея православия

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Председателем ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, принимавший участие в российско-грузинской войне.

Это вызвало массовое недовольство среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, когда одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

После этого выступления российские депутаты напали на Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, которые оправдывают агрессивную политику России. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Тем временем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.

Напомним, 20 июня в Грузии разгорелся скандал из-за участия депутата Госдумы, коммуниста Сергея Гаврилова в Международной ассамблее православия в Тбилиси.

В Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, участники оппозиционного митинга ворвались в здание парламента.

Во время протестов пострадали почти 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в том, что сейчас происходит в Тбилиси и стране.

Известно также, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул Межпарламентскую ассамблею православия во время выступления Гаврилова в знак протеста.

На рассвете 21 мая после нескольких часов схваток, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания демонстрантов полиция завершила операцию по разгону акции протеста.

Сегодня в Грузии продлятся антироссийские протесты.

Depo

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