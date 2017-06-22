Российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата США

Российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата во время выборов президента США в 2016 году.

Об этом сказала заместитель вице-секретаря по кибербезопасности Департамента внутренней безопасности США Джинетт Манфра во время допроса в Комитете Сената по вопросам разведки, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на Reuters.

При этом, она отказалась называть штаты, которые стали жертвами атак, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Манфра также добавила, что пока у ее ведомства нет доказательств того, что иностранные кибератаки как-то могли повлиять на результаты выборов.

Глава демократов в Сенате Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Манфра не перечислила штаты.

"Я абсолютно не согласен с таким решением", - сказал он.

Уорнер во вторник отправил запрос секретарю по внутренней безопасности Джону Келли с просьбой раскрыть информацию о том, какие именно избирательные системы и в каких штатах стали жертвами атак. В прошлом году штаты Аризона и Иллинойс подтвердили, что хакеры пытались взломать их системы регистрации избирателей.

Напомним, генпрокурор США даст показания по делу о вмешательствах России. Сам же Трамп заявил, что пока никто не смог доказать его "сговор" с Россией.

Слово і Діло

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