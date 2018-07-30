Российские хакеры атаковали лабораторию в Швейцарии, которая анализировала "Новичок"

Швейцарская лаборатория Шпиц, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с Россией

Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которая была использована для отравления.

Хакеры из группы "Sandworm", связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал только информацию о конференции. В файл была установлена вредная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом хакеров вызвал ограниченный вред. "Сама лаборатория не зарегистрировала ни одного оттока данных", - подтвердил Мюнгер.

Этого года хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии.

Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренних атаках "на различные международные спортивные федерации", в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.

Ранее сообщалось об атаке российских хакеров на ведущие медиакомпании Германии.