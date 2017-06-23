Российские хакеры продают почтовые пароли британских министров, - The Times

Российские хакеры выставили на продажу пароли к электронной почте британских министров, послов и высокопоставленных сотрудников полиции.

Об этом пишет The Times.

Издание обнаружило на русскоязычном сайте украденные данные чиновников, которые были выставлены на продажу. Позже доступ к ним начали предоставлять бесплатно. Среди них были найдены данные министра образования Великобритании Джастины Грининг и министра по делам бизнеса Грега Кларка.

The Times пишет, что всего на этом сайте была опубликована конфиденциальная информация тысячи членов парламента и его администрации, семи тысяч сотрудников полиции и более тысячи чиновников МИД Британии. Хакеры взломали такие сервисы, как LinkedIn, MySpace и десятки других. Национальный центр кибербезопасности заявил, что изучит расследование издания и пересмотрит руководство для ведомств по защите данных.

Как сообщалось ранее в июне, российские хакеры в 2016 году взломали избирательные системы 39 американских штатов.