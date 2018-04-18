Российские наемники пытались атаковать силы США в Сирии - Госдеп

Российские наемники пытались атаковать силы Соединенных Штатов Америки в Сирии, однако атака оказалась провальной.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Уесс Митчелл в письменных показаниях международному комитету палаты представителей в Конгрессе США, обнародованных на сайте Белого дома.

"Безрассудное вмешательство России в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", - говорится в документе.

Также Митчелл в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии.

Однако, "США готовы применить силу при необходимости".