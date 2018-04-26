Российские шпионы в США готовили новый "Солсбери" - CNN

В числе десятков российских дипломатов, депортированных из Соединенных Штатов в результате скандала с отравлением в британском Солсбери, были шпионы, которые отслеживали переселившихся в США российских перебежчиков и их семьи. Об этом, со ссылкой на правоохранительные и разведывательные органы, сообщает CNN, о чем пишет УП.

По их словам, по крайней мере, в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, предоставляющей новые удостоверения личности для защиты переселившихся в США россиян.

Этот эпизод и другие американские разведданные вызывают подозрение, что россияне готовились к нападению на российских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, сообщили чиновники.

Эти подозрения подкрепились после отравления в городе Солсбери в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

А специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", в интервью сайту "Сегодня" рассказал, почему яд "Новичок" легко провезли в Британию.