Российские ударные силы и ПВО приведены в боевую готовность

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, и ударные силы ВС, сообщает Эхо Москвы.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, который станет ответом Соединенных Штатов на вероятную химическую атаку ВВС Асада по городу Дума.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что возглавляемое им ведомство полностью готово к военному сценарию в Сирии.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на предупреждение президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии. Она заявила о том, что американские ракеты уничтожат все доказательства применения химического оружия.

7 апреля в результате химической атаки в сирийском городе Дума погибли около 75 человек, более 1000 - пострадали. Число погибших может существенно возрасти, так как медики и волонтеры не смогли добраться до всех пораженных районов. Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада: у более чем 500 пострадавших обнаружили симптомы.

Россия заблокировала предложенный США проект резолюции в Совбезе ООН о немедленном гуманитарном доступе к району поражения. Однако, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон примет ответные меры в связи с химической атакой в Думе независимо от решения Совета Безопасности ООН.

По материалам: Эхо Москвы