Российские военные расходы в 2017 году сократились на 20%, - SIPRI

За 2017 год общемировые военные расходы выросли на 1,1% и достигли отметки в 1 трлн 739 млрд долларов. При этом в России они упали впервые с 1998 года, сообщается в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Военные расходы, сообщают представители института, в минувшем году составили 2,2% от общего мирового ВВП - по 230 долларов на душу населения. При этом финансирование военного сектора в России впервые за два десятилетия сократилось. Разрыв между финансированием в 2016 и 2017 годах составил 20%, указывается в отчете SIPRI.

Представители института предполагают, что подобное падение в первую очередь связано с тяжелой экономической ситуацией в стране.

"Модернизация российской армии остается приоритетом для России. Однако военный бюджет был ограничен в результате экономических проблем, с которыми страна столкнулась с 2014 года", - подчеркнул представитель SIPRI Симон Веземан.

При этом страны Центральной и Западной Европы наращивают финансирование армии, в том числе и из-за угрозы российской агрессии, отмечают в центре. Так, в Центральной Европе в среднем финансирование военных расходов выросло на 12%.

Страны НАТО на военные нужды в 2017 году потратили 900 млрд долларов - 52% всех мировых расходов. При этом США с 610 млрд военного бюджета продолжает оставаться страной с самыми высокими военными расходами в мире.