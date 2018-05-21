Российский олигарх Абрамович на может продолжить британскую визу

Российских олигарх и владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович столкнулся с задержкой в продолжении британской визы, сообщает ВВС.

Отмечается, что россиянин подал запрос на продоление своей британской визы, но пока не получил никакого ответа.

Известно, что Абрамович отсутствовал на финальном матче Кубка Англии, в ходе которого клуб Челси, обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1: 0.

Отвечая на вопрос о продлении визы Абрамовичу, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сказал: "Обычно мы не комментируем отдельные случаи".

Официальный представитель бизнесмена Джон Манн отказался от комментариев.

Отмечается, что виза инвестора Абрамовича закончились три недели назад.

Роман Абрамович занимает тринадцатое место в списке самых богатых жителей Великобритании по версии Sunday Times. Издание оценило его состояние в 9,3 млрд фунтов стерлингов (12,6 млрд долларов).

Ранее, в Великобритании заявили об угрозе национальной безопасности из-за "клептократов Путина". В комитете британского парламента хотят ужесточить санкции против коррумпированных владельцев активов.

Сообщалось, что россияне хранят в британских офшорах 47 млрд долларов. Большая часть этих средств - около 30 миллиардов фунтов стерлингов, хранится в компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Ранее комитет иностранных дел нижней палаты начал расследование в отношении "грязных" денег российских коррупционеров в стране, в связи с чем парламент Великобритании заслушал экспертов. Отмечалось, что одной из проблем в борьбе с "грязными" деньгами является сложность доказывания преступного происхождения денег, а также нежелание правоохранителей судиться с лучшими адвокатами, услуги которых могут позволить себе иностранные миллиардеры.

Издание The Times писало о намерение Лондона проверить, какбогатые россияне получили разрешение на проживание в Великобритании. Так, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что программа выдачи инвестиционных виз, которой воспользовались около 700 состоятельных россиян в Британии в 2008- 2015 годах, будет пересмотрена. По ее словам, министерство внутренних дел проверяет, были ли пути иммиграции использованы должным образом, или, возможно, существовали определенные пробелы, которые позволили приехать в Британию тем иностранцам, "которым в противном случае не позволили бы этого сделать".

По материалам: BBC