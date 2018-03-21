Российский олигарх, живущий в Лондоне, - фаталист в плане защиты от атак (The Guardian)

Российский олигарх-изгнанник Михаил Ходорковский сказал, что решил не нанимать себе личных телохранителей в Лондоне, так как осознает: если российский президент захочет его смерти, "это невозможно предотвратить никакими мерами безопасности", сообщает журналистка The Guardian Амелия Джентлмен.

"Он полагает, что удар по Сергею Скрипалю - очевидный случай мести спецслужб в отношении перебежчика; по его словам, эта история мало повлияет на безопасность или небезопасность политических и экономических эмигрантов в Великобритании. Он сказал, что уверен: смерть бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова не связана с отравлением в Солсбери", - говорится в статье.

Издание приводит высказывания Ходорковского на "завтраке-брифинге" в лондонской штаб-квартире созданного им фонда "Открытая Россия".

"Ему "полуофициально" сказали, что он был в предыдущем кремлевском списке на ликвидацию, в котором также упоминался Борис Немцов - лидер оппозиции, убитый в 2015 году", - говорится в статье. "Когда убили Немцова, я беспокоился намного сильнее, но вокруг этого был огромный скандал и список был аннулирован", - заявил Ходорковский.

Говоря о нападении на Сергея Скрипаля и его дочь, Ходорковский заявил: "Российское правительство в этом не замешано. Правительство состоит из чиновников, которые занимаются обычными чиновничьими делами, и единственное, в чем их можно обвинить, - в том, что они время от времени берут взятки". Он продолжил: "Но есть четкое различие между правительством и кругом Путина. Все это - работа круга Путина. Если учесть, что это касается не России или российского правительства, а преступной группировки внутри круга России (так в оригинале. - Прим. ред.), методом борьбы с ней должны быть методы, применяемые для борьбы с преступными бандами".

"Для борьбы с грязными деньгами и коррумпированными политиками существует много инструментов. Все это необходимо расследовать. Вам не следует наносить удар по 146 млн человек", - заявил Ходорковский, обращаясь к британскому правительству.