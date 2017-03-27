Российский политолог Орешкин: В России есть два реальных политика - Путин и Навальный

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что опасается за жизнь российскрго оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"В Кремле понимают, что Навального нужно убрать. Ведь он на глазах становится реальным политическим лидером. Поэтому я серьезно обеспокоен за человеческое будущее Алексея", - отметил политолог.

По его словам, руководство Российской Федерации начинает бояться Навального: "Он прорвался в бытовое пространство и заставил о себе говорить. Теперь в РФ есть только два политика - Владимир Путин и Алексей Навальный, который готов на решительные действия. Поэтому боюсь, что его извлекут из политического процесса, чтобы не портил картинку к выборам".

Относительно того, что сегодняшний митинг был настолько массовым, Орешкин заявил: "Это должно было произойти. Это не Майдан, однако есть три важных обстоятельства. Во-первых, Навальный становится политиком федерального уровня. Раньше о нем говорили в Москве, где живет более продвинутая публика... Сейчас же акции проходили во многих городах, поэтому о Навальном будет писать местная пресса его будут обсуждать на новом уровне. Во-вторых, на протесты вышло много молодежи, которую уже все достало. А фильм, снятый Навальным, посмотрели 15 млн человек. Люди и раньше понимали, что происходит что-то неладное. Однако в фильме все четко показано - куда уходят деньги. Ну и в-третьих - Навальный формирует повестку дня - он снял ролик, вывел людей на улицы и теперь становиться реальным политическим игроком, опасным для Путина".

Как сообщал MIGnews.com.ua, задержанный в воскресенье, 26 марта, в Москве во время митинга российский оппозиционер Алексей Навальный останется под стражей до суда об административном правонарушении.