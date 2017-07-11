Российский сенатор пригрозил депортацией работающим в РФ гражданам Украины

В Совфеде угрожают Украине контрмерами Россия примет ответные меры на введение Киевом биометрического контроля для иностранцев для въезда в Украину.



"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля - это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", - заявил первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают "РИА Новости".

По его словам, долг России предупредить, что "ответные шаги обязательно последуют".

Клинцевич также заявил, что в России работает 4 млн украинцев и "кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ".

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 июля президент Украины Петр Порошенко сообщил о введении биометрического контроля для иностранных граждан, пересекающих украинскую границу. По словам главы государства, необходимый для внедрения нововведений пакет нормативно-правовых документов уже подготовлен.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, в свою очередь, анонсировал внедрение механизма предварительной регистрации граждан РФ, которые планируют въехать в Украину, снятие биометрических данных на границе, регистрацию россиян в Украине по месту их временного пребывания, а также их перемещений по стране. По материалам: РИА Новости /