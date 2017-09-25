Российский спецназ прибыл в Беларусь для участия в совместных учениях

Подразделение отдельного соединения специального назначения воздушно- десантных войск России 25 сентября прибыло в Минск для участия в совместном двухстороннем тактико-специальном учении.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"В ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов вооруженных сил Республики Беларусь, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС РБ", - говорится в сообщении российского силового ведомства.

Отмечается, что подготовка к учению будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.

Напомним, что ранее стало известно, что Российская Федерация начала вывод войск из Беларуси после завершения совместных военных учений "Запад-2017".

На железнодорожной станции "Верейцы" под городом Осиповичи происходила погрузка российской военной техники. На станции были замечены около 50 танков различной модификации.

Вся техника без опознавательных знаков (кроме номеров) и без охраны. По рассказам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили российско-белорусские учения "Запад-2017", прибыла своим ходом вечером 20 сентября.