Российских наемников после Сирии отправляют воевать в Судан - BBC

Наемники из российских частных военных компаний начали принимать участие в военном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на руководителя одной из ЧВК и бывших наемников, воевавших на Донбассе.

"Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии", - рассказал руководитель частной военной компании "РСБ-Групп" Олег Криницын. При этом он заявляет, что сотрудники его компании не участвуют в суданском конфликте и "находятся на местах своей дислокации".

"У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем. Там вялотекущий пограничный конфликт", - сказал Криницын.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин также рассказал "Би-би-си", что слышал о командировках российских наемников в Судан. Несколько дней назад он подробно написал об этом на своей странице во "ВКонтакте".

"Все больше подтверждений того, что "следующая остановка" в заморских приключениях намечается на Судан. Типа, в Сирии "скоро победа", а "забарывать международный терроризм" где-то обязательно надо",- написал Гиркин. По его информации, ЧВК "Вагнер" уже готовится к отправке в Африку.

Напомним, в конце ноября президент Судана Омар Аль Башир встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным и попросил его о помощи в защите от "агрессивных действий" Соединенных Штатов Америки. Он добавил, что Судан сейчас модернизирует вооруженные силы и надеется, что Россия будет содействовать таким реформам в африканской стране.