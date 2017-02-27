Российско-американские связи крепнут, а на Украине разрастается насилие (The Globe And Mail, Канада)

Российско-американские связи крепнут, а на Украине разрастается насилие

Украинское правительство считает, что существует прямая связь между телефонным разговором Трампа и Путина 28 января и последующей активизацией боевых действий между правительственными войсками и сепаратистами.Прошло шесть дней после первого официального телефонного разговора между американским президентом Дональд Трампом и российским руководителем Владимиром Путиным, и реактивный снаряд разрушил кухню Нины Жариковой.

Никто не пострадал, шепчет 54-летняя Жарикова, глядя через отверстие, оставшееся от ракеты «Град», которую выпустили находящиеся на удалении нескольких километров сепаратисты. Этой ракетой пробило крышу скромного дома, где Жарикова живет со своей дочерью и пятилетним сыном. «Но мы чудом остались живы», — заявляет она.

На извилистой линии фронта между украинской армией и сепаратистами, контролирующими два анклава вдоль российской границы, долгие месяцы царило относительное спокойствие. Но на следующий день после телефонного разговора, состоявшегося 28 января между Трампом и Путиным, на смену регулярным перестрелкам из стрелкового оружия в украинском Донбассе пришел огонь артиллерии, танков и ракет — в нарушение соглашения о прекращении огня от 2015 года.

Складывается такое впечатление, что кто-то устроил проверку неопытному американскому лидеру, пойдя на резкую эскалацию боевых действий и пытаясь выяснить, каково его реальное отношение к той войне, которая идет в промышленном центре Украины вот уже три года.

С 28 января только с украинской стороны как минимум 26 человек погибли и 124 получили ранения. За месяц до телефонного звонка счет потерь составлял восемь человек убитыми и 46 ранеными.

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика заявляет, что в 2017 году на ее территории было убито 40 человек.

В таких местах как сельскохозяйственный поселок Сартана возле удерживаемого Украиной важного портового города Мариуполя эта эскалация вновь напомнила похожие на ад первые дни конфликта. Днем обстановка терпимая, довольно спокойная, но с заходом солнца боевые действия активизируются. «Люди просто начали забывать, что такое страх перед обстрелами. Но в прошлом месяце все снова загрохотало, причем даже в центре города», — говорит журналистка из Мариуполя Юлия Диденко.

С момента вступления Трампа в должность президента США были написаны тысячи статей и миллионы твитов о его предполагаемых связях с Россией и Путиным. Но рост насилия на Украине и параллельная битва за политическую власть в ее столице Киеве, возобновившаяся с новой силой после американских выборов, убедительно показывают, как новые взаимоотношения работают на практике.

В неспокойных местах по всему миру от Ближнего Востока и Балкан до Южно-Китайского моря государства не знают, какие геополитические правила действуют сегодня, когда в Белый дом пришел Трамп и его неопытная команда. Существует желание и потребность понять, как новый президент будет реагировать на кризисы в различных регионах мира.

Эта неопределенность особенно сильна на Украине, которая серьезно встревожена сделанными Трампом до и после выборов заявлениями о том, что он хочет улучшить отношения с Россией. Во время предвыборной кампании Трамп намекал, что может ослабить санкции, введенные против путинского окружения в связи с событиями на Украине. Он также рассуждал о возможности признания российской аннексии Крымского полуострова, осуществленной в 2014 году.

Украинское правительство считает, что существует прямая связь между телефонным разговором Трампа и Путина 28 января и последующей активизацией боевых действий.

«Я думаю, это очень хороший инструмент для российской стороны: сначала поговорить с президентом по телефону, а потом показать, что ты в любую секунду можешь начать боевые действия, — сказал в интервью The Globe and Mail заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, сидя в своем киевском кабинете в здании министерства. — Владимир очень любезно поговорил с Трампом, но одновременно повысил градус напряженности и показал, что он вполне серьезен».

Но местные жители рассказывают иную версию событий в Сартане, центр которой 3 февраля подвергся удару «Градов». Трое жителей поселка, с которыми поговорил корреспондент The Globe and Mail, включая тех, чьи дома были повреждены ракетами сепаратистов, рассказали, что они слышали продолжительный огонь танков и артиллерии с украинской стороны, после чего сепаратисты открыли ответный огонь.

«Все было тихо, тихо, спокойно, а потом они начали стрелять оттуда сюда. После этого другая сторона ответила», — говорит Жарикова, работающая поваром.

Ее сосед Юрий Федоров рассказывает похожую историю. Когда за его двором 3 февраля упала ракета, в доме вылетели все стекла.

«Оттуда пролетело 20-25 снарядов, после чего терпение [у сепаратистов] лопнуло, и они начали стрелять в ответ», — говорит 60-летний Анатолий Ксенофонтов, работающий сторожем на местном кладбище Сартаны и живущий там же в сторожке.

Такие же сообщения приходят из города Авдеевки, который расположен к северу от столицы сепаратистов Донецка и контролируется украинскими войсками. В ходе последних боев он пострадал больше всех. Когда в Авдеевке была прекращена подача электроэнергии и воды, а количество погибших начало расти, западные страны обвинили в произошедшем Россию. Но некоторые средства массовой информации сообщают, что украинская сторона первой ввела войска на ничейную землю в полосе разграничения, вызвав яростный ответ сепаратистов.

Александр Хуг возглавляет миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за нарушениями подписанных два года назад Минских соглашений о прекращении огня. По его словам, практически невозможно доказать, кто первым открыл огонь при обстреле Сартаны и в ходе более жестоких боевых действий вокруг Авдеевки. Жители Сартаны слышали то, что слышали, но они не знают, во что 3 февраля стреляла украинская армия и почему. Может быть, тот огонь, который слышала Жарикова и ее соседи, был направлен по подразделению сепаратистов, нарушившему перемирие.

Ясно одно, говорит Хуг. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе в последние два месяца резко выросло, особенно после 28 января.

Задача Хуга заключается в том, чтобы давать беспристрастные отчеты о происходящем вдоль линии фронта, и сам он никаких связей не проводит. Однако статистика определенно указывает на то, что когда американцы избрали президентом человека, желающего улучшить отношения с Россией, Минские соглашения, которые и без того соблюдались не лучшим образом, будучи подписанными под давлением, начали быстро распадаться.

«Мы ясно видим, и можем подтвердить это фактами, что стороны за последние два месяца регулярно нарушали свои обязательства по Минским соглашениям», — заявил Хуг в интервью по телефону из белорусской столицы, где он участвовал в очередном раунде переговоров, приведших к новому прекращению огня. Соглашение должно было вступить в силу в понедельник, но сразу же было нарушено.

По словам Хуга, стороны в последние недели перебрасывают тяжелые вооружения ближе к линии фронта, из-за чего происходит «эскалация конфликта, которую трудно контролировать».

Активизация боевых действий в Авдеевке и в Сартане вызвала первую реакцию администрации Трампа на украинский конфликт.

«К сожалению, во время своего первого выступления в этом зале я вынуждена осудить агрессивные действия России, — сказала 2 февраля сразу после начала боевых действий в Авдеевке и за несколько часов до обстрела Сартаны представитель Трампа в Организации Объединенных Наций Никки Хейли. — Мы действительно хотим улучшить наши отношения с Россией. Однако тяжелая ситуация на востоке Украины требует от нас четко и решительно осудить действия России».

Однако Трамп, давая 6 февраля интервью Fox News, говорил не так прямо и откровенно. Сепаратистов он не стал называть пророссийскими силами, дав понять, что Москва не всегда их контролирует (о чем Кремль говорит регулярно).

«Мы не знаем, может, они бесконтрольны? Может, они неуправляемы? Такое тоже бывает. Мы выясним это. Может, мы удивимся, но надо выяснить».

Еще более показательными стали обращения Трампа к народу в Твиттере, что он сделал 142 раза с тех пор, как в Донбассе 28 января вспыхнули боевые действия. Ни в одном из этих твитов нет слова «Украина».

На новейшую историю Украины можно смотреть двояко. Либо это страна, ведущая напряженную борьбу за независимость от Кремля, что вызывает злобную ответную реакцию со стороны российской армии, либо она близкая родственница России, которую силой отрывают от нее назойливые западные страны.

У большинства западных политиков — и у основной части украинцев — в ходу только первая версия событий. Вторую они напрочь отметают, называя ее возмутительной пропагандой. Кремль, между тем, продвигает вторую версию, используя для этого свои многочисленные средства массовой информации и связанные с российским государством аккаунты в Твиттере.

В зависимости от того, в какую версию событий вы верите, сложится и ваше мнение о событиях 2014 года. В первой версии это была революция, которая свергла промосковского президента Украины Виктора Януковича, восхитительный пример народовластия. А во второй — поддержанный ЦРУ государственный переворот, осуществленный для того, чтобы поставить на пост президента ориентированного на Запад Петра Порошенко. На этой основе также складывается мнение о российском захвате Крыма, о западных санкциях против путинского окружения и о войне, идущей на юго-востоке страны.

В ходе предвыборной кампании Трамп показывал, что он верит во вторую версию событий, или по крайней мере, готов прислушиваться к ней. Он окружил себя личностями, которые распространяли российскую точку зрения. В первую очередь, это был генерал Майкл Флинн, чужой человек для американского разведывательного сообщества. До того как Флинн на непродолжительное время стал советником по национальной безопасности, у него существовали весьма неоднозначные связи с кремлевским новостным телеканалом RT.

Флинна отправили в отставку 13 февраля за то, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу о характере своих контактов с российским послом в Вашингтоне.

Но в первую очередь удивление в Киеве вызвало то, что Трамп в прошлом году сделал руководителем своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

На Украине Манафорт получил скандальную известность как политический кукловод, который спас карьеру Януковича, опозорившего себя причастностью к подтасовкам на выборах в 2004 году. Благодаря этому американцу бывший мелкий преступник Янукович в 2010 году вернул себе президентское кресло.

Невероятное восхождение Януковича положило конец мирной «оранжевой революции» 2004 года и вернуло Украину обратно на кремлевскую орбиту. Продолжалось это до 2014 года, когда открытое поклонение Януковича перед Москвой вызвало второе, на сей раз, насильственное восстание.

Впоследствии Манафорт помогал спасать и сплачивать уцелевшие остатки пророссийских политических сил на Украине. Он провел ребрендинг Партии регионов Януковича, дав ей простое название Оппозиционный блок в попытке расширить ее базу поддержки, и включив в новое политическое объединение всех тех, кто разочаровался в новом курсе страны.



«Он сидел прямо здесь, — рассказал во время интервью лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко, указывая на пустое кресло в зале заседаний своей партии, чья штаб-квартира находится в центре Киева. — Он отвечал за создание нашей партии».

По словам уроженца Донецка Бойко, который при Януковиче был министром энергетики, а затем заместителем премьер-министра, свою работу в Оппозиционном блоке Манафорт продолжал и в 2015 году, уехав с Украины, чтобы возглавить штаб Трампа. Бойко улыбается, услышав вопрос о том, не дает ли сегодня Манафорт советы Трампу об Украине и России.

«Это было бы хорошо, потому что Манафорт знает реалии. В отношении Украины он настроен абсолютно позитивно и практично. Он хороший профессионал. Он видит всю картину целиком».

То, что Оппозиционный блок надеется укрепить свои позиции и шансы на будущее при администрации Трампа, стало ясно в тот момент, когда два депутата Рады от этой партии были замечены 2 февраля на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где Трамп выступил с бессвязной речью. «У них были встречи с представителями новой администрации», — заявил Бойко, отказавшийся назвать участников этих встреч. (Другой политический противник Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, превзошла Оппозиционный блок, поскольку во время завтрака у нее состоялась краткая беседа с Трампом один на один.)

Но большинство украинцев считает, что Манафорт последовательно служит интересам России. Его работа в штабе Трампа убедила украинские власти в том, что им нужно самим осуществить вмешательство в выборы в США.

Россию публично обвиняют в том, что она осуществляла хакерские взломы электронной почты и распространяла дезинформацию, чтобы помочь Трампу. Украина же сделала все возможное (безуспешно), чтобы помочь одержать победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон.



Предположительно, кто-то в украинском правительстве помог с утечкой информации, которая пролила свет на связи Манафорта с Россией. В частности, речь идет о публикации бухгалтерских записей, где подробно написано о 12,7 миллиона долларов, якобы полученных Манафортом от Партии регионов. Украинские власти в августе прошлого года начали расследование по факту этих выплат, что внесло свою лепту в отставку Манафорта с поста руководителя штаба Трампа.

Велеречивый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предельно ясно изложил позицию Украины в своих постах в Фейсбуке и Твиттере, назвав Трампа «клоуном», который «опасен для Украины и США».

Эти шаги могут иметь длительные последствия для отношений администрации Трампа с Украиной. Трамп выразил свое неудовольствие в сентябре, отказавшись встречаться с Порошенко на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и объяснив это плотным графиком. (Клинтон без труда нашла время для украинского президента.)

Победа Трампа поубавила у украинцев желание преследовать Манафорта в уголовном порядке. Следствие пошло ни шатко, ни валко, поскольку Манафорт снова стал потенциально ключевой фигурой для будущего Украины. Недавно в New York Times появилось сообщение о том, что Манафорт помог продвинуть весьма неоднозначный мирный план по Украине, который сегодня циркулирует в окружении Трампа.

Эта мирная сделка предусматривает, что Украина сдает Крым в аренду России сроком на 50 или 100 лет, а Россия в ответ выводит свои войска из Донбасса. Данные предложения резко осудил как Киев, настаивающий на возврате Крыма, так и Москва, которая отрицает, что у нее в Донбассе есть какие-то войска. Однако предположения о том, что Манафорт разрабатывает для Трампа какие-то идеи по Украине и по ее президенту, отнюдь не способствуют успокоению нервов в Киеве.

(В среду стали известны подробности другого мирного плана, составленного самим Януковичем. Он предложил провести на Украине референдум о предоставлении широкой автономии удерживаемым сепаратистами регионам.)

«Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что Соединенные Штаты будут просто игнорировать украинские устремления и интересы, что новая американская администрация подаст президенту Путину сигнал: считай Украину своими задворками и делай там все, что хочешь», — говорит Алена Гетманчук, работающая директором киевского аналитического Института международной политики, который разрабатывает внешнеполитические рекомендации для украинских властей.

Ни в одном из обсуждаемых сегодня мирных планов нет политически приемлемой формулы для Киева, где очень сильны чувства воинственного национализма. По словам Гетманчук, даже в минском пакте есть множество изъянов, так как там отсутствует дорожная карта, указывающая очередность действий. Украинская сторона заявляет, что ждет, когда Россия прекратит поддерживать сепаратистов, и лишь после этого примет поправки в конституцию, которые дадут Донбассу больше автономии. Сепаратисты, между тем, утверждают, что вынуждены продолжать борьбу, так как правительство в Киеве свою часть сделки не выполняет.

Гетманчук отмечает, что Порошенко может очень быстро оказаться не у дел, если он заключит соглашение по Крыму или по Донбассу в ущерб украинскому суверенитету. «В украинском обществе отношение к компромиссам очень негативное. Они ассоциируются с капитуляцией Украины перед Россией», — говорит она.

Поскольку многочисленные попытки добиться мира по всей видимости обречены на провал, на горизонте замаячили зловещие очертания новой, более крупной войны. Порошенко на прошлой неделе предупредил, что «угроза полномасштабной агрессии со стороны России не исчезла».

18 февраля Путин усилил давление, объявив, что Россия будет признавать паспорта и прочие документы, выданные самопровозглашенными «народными республиками» в Донецке и Луганске.

Заместитель министра иностранных дел Украины Пристайко заявил о существующей в правительстве обеспокоенности, связанной с тем, что Россия может воспользоваться непоследовательностью и бессвязностью действий Вашингтона, чтобы продвинуться еще дальше вглубь украинской территории.

«Мы понимаем, как это происходит в нашей части мира. Единственное, что уважает Путин, это силу, равную его собственной, — сказал Пристайко, добавив, что любое ослабление американских санкций будет расценено в Москве как признак слабости США. — Путин это тот человек, который с радостью хватается за любую благоприятную возможность. Именно так он захватил Крым».

Марк Маккиннон