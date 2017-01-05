Российско-американского примирения не будет - Портников

Путин не может отступать. Для него отступление - это конец режима. И Путин будет двигаться дальше просто потому, что на этом имперском движении и противостоянии с Западом базируется его власть.

Американский дипломат и эксперт, близкий сотрудник бывшего государственного секретаря Генри Киссинджера Томас Грэм - в США его считают возможным кандидатом на пост посла в России - дал пространное интервью "Голосу Америки". В этом интервью много говорится не только о России, но и об Украине - и становится ясно, как могут представлять себе решение российско- украинского конфликта эксперты, которые претендуют на влияние в новой администрации.

Итак, Донбасс. План урегулирования на востоке Украины в изложении Грэма не сильно отличается от плана, который в свое время озвучивал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Санкции нужно ослаблять в обмен на конкретные действия. Поэтому я бы разобрал Минские соглашения на части и предложил Москве их поэтапное выполнение в обмен на снятие некоторых санкций. Такой подход: шаг за шагом - ослабление санкций в обмен на определенные действия Москвы - способен привести к разрешению кризиса ".

Грэм считает, что "на данном этапе Москва найдет такой подход привлекательным. Такой подход также будет сигналом Киеву о том, что Украина не может больше использовать длительную стагнацию, чтобы не принимать внутриполитические решения, необходимые для обеспечения безопасности и экономического развития страны".

Как видим, никаких особых симпатий по отношению к нашей стране нет. Но это и не имеет особого значения. Главная ошибка дипломата - в том, что Кремль может согласиться с таким подходом.

Уже приходилось объяснять, что подход российской дипломатии в том, что санкции вредят самому Западу. И снимать их с России нужно просто потому, что она не имеет никакого отношения к "гражданскому конфликту" на Донбассе.

Путин просто не нуждается в одобрении Запада. И когда Грэм говорит, что нельзя просто так ослаблять санкции, а нужно это делать в обмен на конкретные действия, он ставит точку в поиске взаимопонимания с Москвой.

В Кремле прекрасно понимают, что любая уступка на Донбассе - а Минские соглашения предусматривают, среди прочего, вывод российских войск с оккупированных территорий и возвращение контроля над границей - станет концом российского влияния в регионе.

Потому что станет понятно, что Путин уходит - и даже те, кто сегодня готов служить врагу, будут искать собственные пути для договоренностей с Киевом или просто для побега в Россию. На одно "поэтапное" выполнение Минских соглашений в обмен на постепенное ослабление санкций Путин не пойдет.

Еще более наивным выглядит подход американского эксперта к Крыму. Томас Грэм считает, что "Москва заинтересована в легитимации своего контроля над Крымом. Просто говорить - "Крым наш и мы этот вопрос не обсуждаем" - на данном этапе представляется неадекватной реакцией, особенно если Россия хочет восстановить связи с Европой и развивать экономику Крыма".

Далее идет перечень советов, как легитимизировать оккупацию чужой территории по образцу передачи Адольфу Гитлеру Судет - "речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России".

Выглядит все это отвратительно, но не имеет никакого значения. Потому что главная ошибка Грэма - считать, что Россия заинтересована в "легитимизации". С точки зрения Путина все давно легитимизировано. Никакой Грэм и даже никакой Трамп не могут заставить российского президента изменить Конституцию, в которой упоминаются Республика Крым и Севастополь.

Путин никогда не согласится ни на повторный референдум, ни тем более на "денежную компенсацию". Еще более комично выглядят размышления о заинтересованности в "развитии экономики Крыма" - будто американский дипломат не знает, как в России развивается экономика и инвестиционный климат в стране.

Так что же, Грэм - дилетант? Нет, он не дилетант. И Киссинджер не дилетант. И много других людей, которые хотели бы нормализации отношений с Россией - не дилетанты. Они могли бы закрыть глаза и на войну на Донбассе и оккупацию Крыма ради сотрудничества с Россией. Но им нужны гарантии того, что Кремль не пойдет дальше - и тогда они готовы согласиться с "нейтральным статусом Украины". И еще им нужно, чтобы Путин дал им возможность сохранить лицо.

Так вот, не будет ни того, ни другого. Путин не даст им возможности сохранить лицо просто потому, что не может отступать. Для него отступление - это конец режима. И Путин будет двигаться дальше просто потому, что на этом имперском движении и противостоянии с Западом базируется его власть.

Путин - и этого может действительно не понимать Грэм - воюет с Америкой, а не с Украиной. И его победа над Америкой будет заключаться не в "нейтралитете" Украины - Украина в 2013 году уже была "внеблоковым" государством, а в воссоздании Российской империи и ее зоны влияния хотя бы в советских границах.

Именно поэтому не стоит ожидать от Путина компромиссов. Именно поэтому все планы, которые сегодня предлагаются американскими экспертами, которые мечтают о "примирения с Кремлем", обречены на полный провал. И оценивать эти планы следует не с точки зрения нравственности. Их следует оценивать с точки зрения реалистичности.

Виталий Портников

Источник: espreso.tv

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