Российского посла вызвали в МИД Британии в связи с отравлением Скрипаля

Посла Российской Федерации в Британии вызвали в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства для дачи пояснений в связи с отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери, передает Reuters.

Как сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе выступления в Парламенте в понедельник, 12 марта, глава дипмиссии РФ должен пояснить, каким образом отравляющее вещество из РФ оказалось на территории Королевства.

Мэй уточнила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" российского производства.

Она возложила на РФ ответственность за покушение на Скрипаля, а также пообещала объявить о контрмерах британского правительства 14 марта.

Как сообщалось, 4 марта в Британии неизвестным веществом были отравлены 66- летний российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летня дочь. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, который работали на месте происшествия. Они жаловались на жжение в глазах и затрудненное дыхание.

Расследование поручили контртеррористическому департаменту полиции, хотя следствие пока что не считает покушение на шпиона терактом.

По данным издания The Telegraph, Скрипаль и его дочь были отравлены в собственном доме. Полицейский Ник Бейли был госпитализирован после посещения дома экс-шпиона.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о возможности введения дополнительных санкций против РФ, если будет доказана причастность российских спецслужб к этому преступлению.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении России, в 1999 году ушел в от ставку в звании полковника. В 2004 году он был арестован, а в 2006 году - признан виновным в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы. По данным следствия, Скрипаль передал британской спецслужбе MI-6 данные об российской агентурной сети в Европе.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Его и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Британии, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США. Скрипаль получил политическое убежище в Британии.