Россия адаптировалась к западным санкциям – Песков

Российская экономика перешла в траекторию роста, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Россия завершила процесс адаптации к западным санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Действительно, живем в атмосфере рестрикций и санкций, но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации нашей экономики к этим условиям таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста – траектории падения, и перейти в траекторию роста", – сказал Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.